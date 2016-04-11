Шэньчжэнь, Китай, 11 апреля, 2016, 08:49 — ИА Регнум. В Шэньчжэне начато строительство самой длинной станции метро в Азии. Длина станции Пинху составит рекордные 170 метров.

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Новая станция будет расположена на 10 линии метрополитена Шэньчжэня. Строительство новой линии, протяженность которой превышает 29 км, должно завершиться к 2020 г. Станция Пинху станет самой загруженной станцией данной ветки метро, пишет «Чжунго синьвэнь».

Ширина двухэтажной станции составит 22 метра, длина — 170 метров. Как отметили в мэрии Шэньчжэня, строительство самой длинной станции метро в Азии обусловлено несколькими причинами, главной из которых является увеличение пассажиропотока на 20%.

В настоящий момент протяженность линий метро в Шэньчжэне составляет 187 км. Еще более 210 км находится в стадии строительства. В 2016 г. состоится запуск 3 новых линий метро. Окончательная модернизация системы подземного транспорта в Шэньчжэне завершится в 2020 г.