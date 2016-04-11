Баку, 11 апреля, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Вооруженные силы Армении за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 117 раз. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

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«Несмотря на ранее достигнутое соглашение о режиме прекращении огня на линии соприкосновения в Карабахе, армянская сторона нарушила режим по всей линии 117 раз за сутки», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны Азербайджана добавили, что в ответ на провокации армянских военных азербайджанские военные нанесли 120 огневых ударов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в ночь на 2 апреля 2016 г. Минобороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление по всей линии фронта.

Известно, что в результате военных столкновений погибли десятки человек с обеих сторон. 5 апреля Баку и Ереван заявили о достижении соглашения о прекращении огня.

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