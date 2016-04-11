Москва, 11 апреля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Нефть марки Brent после того, как обновила месячный минимум, снизившись к отметке $37,26, все же смогла восстановить большую часть потерь. Позитивный настрой энергоносителя поддерживается ожиданиями того, что на встрече в Дохе 17 апреля все же будет достигнуто соглашение о заморозке добычи, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

2gb.com Нефтедобыча

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«На вероятность такого исхода намекнули несколько представителей ОПЕК, в том же ключе высказался и министр энергетики РФ, — пояснила Рогова. — Кроме того, рынок порадовала и информация о падении коммерческих запасов в США, а также признаки дальнейшего снижения объемов добычи в Штатах»

«В то же время 12 апреля будет опубликован ежемесячный отчет по мировому спросу и предложению энергоносителя. Если дисбаланс спроса и предложения продемонстрирует рост, Brent может оказаться под давлением, возвращаясь в район недавних минимумов. Но, скорее всего, вплоть до объявления итогов встречи крупнейших нефтедобывающих стран нефть будет оставаться в пределах диапазона $37,00−42,50», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть растут. Так, сегодня, 11 апреля, по данным торгов Нью-Йоркской и Лондонской бирж, к 8:13 мск баррель Brent с поставкой в июне подорожал на 0,285% до $42,06. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX прибавили 0,376% и составили $39,87 за баррель.