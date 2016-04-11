Вашингтон, 11 апреля, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Уфолог, известный под ником Streetcap1, на одном из снимков, поступающих со спутника SOHO, заметил необычный объект и с соответствующим комментарием разместил его на своей страничке в социальной сети.

nasa.gov «Корабль пришельцев»

Снимок, привлекший внимание уфологов, был сделан в начале апреля текущего года. В его верхнем правом углу заметен крупный объект непонятной формы. Не лишенный воображения Streetcap1 предположил, что это «матричный космический корабль в окружении более мелких кораблей».

Стоит отметить, что сам же Streetcap1, разместивший снимок на видеохостинге YouTube, снабдил его вопросом: «Что это?».

Напомним, что спутник SOHO запущен на орбиту в 1995 году для наблюдения за Солнцем. SOHO является совместным проектом NASA и ЕКА. Присланные спутником снимки общедоступны и обновляются регулярно.