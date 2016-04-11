Барнаул, 11 апреля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае сегодня, 11 апреля, проведено уж несколько мероприятий, посвященных Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. Торжественное возложение цветов к Мемориалу Славы состоялось в Барнауле.

пресс-центр администрации Барнаула, коллаж Памяти алтайских узников фашистских концлагерей

В памятном мероприятии приняли участие представители администрации Алтайского края и Барнаула, общественных ветеранских организаций, жители краевой столицы.

На торжественное мероприятие в музей истории Ленинского района Барнаула, помимо бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, которых на сегодняшний день на территории района проживает 37 человек, пригласили бывших жителей блокадного Ленинграда. Вместе они вспомнили свое тяжелое детство, почтили память тех, кто не дожил до этого дня. Об этом сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

Отдать дань уважения этим мужественным людям пришли почетные гости, а учащиеся школы №113 им. Сергея Семенова подготовили для ветеранов небольшой экскурс в историю. Музыкальный подарок собравшимся преподнесли солисты студии эстрадной песни «Гармония» центра развития творчества детей и юношества. «Бухенвальский набат» прозвучал в исполнении солистов ансамбля русской песни «Калина красная».

По информации краевой общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, в Алтайском крае сегодня проживают 400 бывших узников.

Напомним, Международный день освобождения узников фашистских концлагерей установлен в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Как известно, Бухенвальд был самым крупным лагерем смерти, за 8 лет через него прошло около 240 тысяч узников, которые подвергались здесь преступным медицинским экспериментам и пыткам, заключенных эксплуатировали владельцы крупных промышленных фирм.

В Бухенвальде было уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных. Узнав о приближении союзных войск, 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда подняли вооруженное восстание. В этот момент в лагере находились несколько десятков тысяч заключенных из 18 стран Европы.