Калининград, 11 апреля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. В Калининграде стартовал VI Международный фестиваль «Русская музыка на Балтике», в котором принимают участие исполнители и творческие коллективы России и гости из Литвы, Латвии, Польши и США.

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Накануне вечером фестиваль открылся концертом Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова (дирижер — Михаил Грановский), передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события — Дома искусств. Солистом выступил лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано).

«Вся наша последняя жизнь, как мне кажется, достаточно ярко демонстрирует, насколько хрупки и недолговечны бывают военные коалиции стран и народов и даже политические и экономические союзы, — сказала со сцены, открывая фестиваль, первый заместитель министра культуры Калининградской области Елена Кошемчук. — И пожалуй, самое надёжное, где можно объединиться народам и странам, это, конечно, пространство культуры. Фестиваль «Русская музыка на Балтике», на мой взгляд, как раз и демонстрирует правоту этой идеи».

Концерты фестиваля «Русская музыка на Балтике» продлятся до 16 июня и пройдут не только в России (Калининград), но и в городах стран-участниц музыкального форума: в Польше (Ольштын) и Литве (Клайпеда, Паланга).

Кроме симфонического оркестра России им. Светланова, на фестивале выступят хоровая капелла России имени А. Юрлова, театр «Классический балет» (Москва), камерный оркестр джазовой музыки имени О. Лундстрема, а также концертный духовой и камерный оркестры Калининградской филармонии. Среди зарубежных гостей — православный хор «Благовест» из Риги с программой духовной музыки, джазовая певица из США Дебора Браун, а также солисты Варшавской оперы и литовских музыкальных театров, которые примут участие в проекте Калининградской филармонии «Оперный Евросоюз».