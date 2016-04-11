Москва, 11 апреля, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Российская валюта смогла отыграть практически все потери, понесенные ранее. Мало того, что нефть начала восстанавливать свои позиции, так еще и в российской экономике появились позитивные тенденции. Конечно, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, пока это обусловлено эффектом низкой базы, но на текущем этапе уже и таких тенденций может быть достаточно для того, чтобы вернуть веру в стабилизацию экономики страны и позитивные перспективы рубля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

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«На предстоящей неделе будут опубликованы данные по торговому балансу России. Кроме того, 15 апреля выйдет отчет по промышленному производству. Если в марте показатель повторит «февральский подвиг», когда впервые с декабря 2014 года показатель продемонстрировал рост и в месячном, и в годовом выражении, это станет для рынка еще одним поводом поверить в «светлое будущее», — считает Рогова.

«При условии, что цены на нефть не испытают нового шока, пара USD/RUB может на этом фоне предпринять попытку преодолеть поддержку на 66,50, что откроет ей путь в район уровня 65,00», — предположила эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский рубль крепнет, пока нефтяной рынок пребывает в неопределенности. Официальные курсы ЦБ РФ на 11 апреля составляют 67,46 руб. за американскую валюту и 76,68 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 33 и 68 копеек соответственно. Цены на нефть держатся в плюсе. Баррель сорта Brent стоит $42,08 (+0,45%).