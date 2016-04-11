Вашингтон, 11 апреля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Ситуация на Украине вошла в стадию политической неопределённости из-за неожиданного ухода с поста премьер-министра Украины Арсения Яценюка. На Западе пришли к выводу, что политика Яценюка неэффективна, пишет американская газета The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Яценюк

Отмечается, что Запад способствовал политической карьере Яценюка, но поддержка со временем прекратилась после ряда ошибок политика и скандальных событий вокруг его фигуры. Репутация Яценюка пострадала, в частности, из-за коррупции. Один из соратников Яценюка Николай Мартыненко стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого швейцарской прокуратурой: депутат был обвинён во взяточничестве и отмывании денег.

Также Запад разочаровался в Яценюке из-за его связей с олигархами и опоры его политических решений на результаты переговоров с этими людьми. Американское издание приводит мнение руководителя фракции «Блок Петра Порошенко» Юрия Луценко.

«Он не смог отказаться от прежней практики консультаций с олигархами перед принятием решений», — заявил Луценко.

Как сообщается, показателем слабости политики Яценюка является его неспособность решить ряд проблем в стране. При этом сам политик стал «символом украинского тупика».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что сложил свои полномочия. По его словам, без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.

Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что США избавились от Яценюка, а условиями новых кредитных гарантий США названо формирование нового правительства в этой стране.

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