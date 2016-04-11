Москва, 11 апреля, 2016, 08:21 — ИА Регнум. В Москве в понедельник, 11 апреля, ожидается до +14 градусов тепла, ветер будет дуть холодный, сообщает Гидрометцентр.

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По данным синоптиков, погода изменится после прохождения в Московском регионе холодного атмосферного фронта. Днем в Москве столбики термометров покажут до +14 градусов, по области — 10 — 15 градусов тепла.

Местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5−10 м/с. Атмосферное давление достигнет отметки в 750 мм рт.ст., относительная влажность воздуха — 60−65%.