Москва, 11 апреля, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Котировки нефтяных фьючерсов растут в ходе электронных торгов 11 апреля, свидетельствуют данные Нью-Йоркской и Лондонской бирж.

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К 8:13 мск баррель Brent с поставкой в июне подорожал на 0,285% до $42,06. Майские фьючерсы на нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX прибавили 0,376% и составили $39,87 за баррель.

В ходе торгов с момента открытия Brent поднималась в цене до $43,3 за баррель.

Цены нефтяных фьючерсов устойчиво сохраняются у верхних границ текущих диапазонов. Основным фактором, поддерживающим котировки, остаётся встреча экспортёров в Дохе 17 апреля.