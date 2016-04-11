Пекин, 11 апреля, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Национальное статистическое бюро КНР опубликовало отчет, согласно которому в марте индекс потребительских цен вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом в 2015 г.

stats.gov.cn Индекс потребительских цен в КНР

Эксперты отмечают значительный рост цен на продукты питания — 7,6% в годовом выражении. Рост цен на продукты связывают с сокращением поставок импортного мяса и свежих овощей, пишет «Чжунго жибао».

За прошедший месяц товары подорожали на 2,5%, услуги на 1,9%. Несмотря на рост инфляции, уровень цен снизился на 0,4% по сравнению с февралем 2016 г.

Национальное статистическое бюро также опубликовало данные по индексу цен производителей промышленной продукции (PPI). Согласно предоставленной статистике, в марте 2016 г. индекс PPI сократился на 4,3%.

Опубликованная статистика в очередной раз подтверждает, что китайским властям удается удержать инфляцию в пределах 3%.