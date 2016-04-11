Сана, 11 апреля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН в Йемене Исмаил ульд Шейх Ахмед приветствовал начало режима прекращения огня в конфликте, а также заявил, что мирные переговоры, запланированные в апреле, потребуют компромисса со всех сторон, сообщает Reuters.

pri.org Йемен

«Пришло время сделать один шаг назад от пропасти», — заявил он после начала режима прекращения огня, поддержанного ООН.

По словам посланника ООН, по условиям перемирия все стороны обязаны предоставить доступ гуманитарной помощи ко всем частям страны, в которой, по данным ООН, тысячи детей страдают недоеданием и миллионы человек не имеют доступа к здравоохранению и чистой воде.

«Проделанная работа представляет собой реальную возможность восстановить страну, которая на протяжении долгого времени переживала столько насилия. Для положительного результата потребуется компромисс со стороны всех участников конфликта, а также их смелость и решительность в достижении соглашения», — отметил он.

Напомним, в результате конфликта между правительством, поддерживаемым коалицией во главе с Саудовской Аравией, и повстанцами хуситами погибли 6,2 тыс. человек, в стране начался гуманитарный кризис.