Первое письмо с «Титаника» выставлено на аукцион
Лондон, 11 апреля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. В апреле 2016 года в Великобритании на аукцион будет выставлено письмо, написанное на борту «Титаника» и отправленное за несколько часов до его отплытия, сообщает Daily Mail.
Письмо написано 10 апреля 1912 года Полом Дэнби свой жене Роуз, проживавшей тогда в Манчестере. Автор провожал её дядю, парфюмера Адольфа Заальфельда, который путешествовал первым классом, и провел родственника посмотреть свою каюту.
В своем письме Пол Дэнби описал каюту Заальфельда, указав, что она большая как гостиная, с удобными диванами и электрическими вентиляторами.
Адольф Заальфельд следовал в Америку, чтобы продемонстрировать свою коллекцию цветочных эфирных масел будущим клиентам. Во время катастрофы он спасся в третьей шлюпке, оставив на борту «Титаника» все вещи. В 1985 году подводные исследователи нашли в обломках корабля его кожаную сумку с образцами эфирных масел. Стоит отметить, что существует проект современных парфюмеров по воссозданию коллекции Заальфельда, утонувшей с «Титаником».
Впоследствии автор письма Пол Дэнби умер во время Второй мировой войны в лагере смерти Собибор в Польше. Письмо на аукцион выставлено его внуками.
Письмо на именном бланке «Титаника» было написано на немецком языке. Его оценивают в 21 тыс. долларов.