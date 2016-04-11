Лондон, 11 апреля, 2016, 08:07 — ИА Регнум. В апреле 2016 года в Великобритании на аукцион будет выставлено письмо, написанное на борту «Титаника» и отправленное за несколько часов до его отплытия, сообщает Daily Mail.

timesofisrael.com Письмо Пола Дэнби своей жене Роуз, написанное на борту Титаника 10 апреля 1912 года

Письмо написано 10 апреля 1912 года Полом Дэнби свой жене Роуз, проживавшей тогда в Манчестере. Автор провожал её дядю, парфюмера Адольфа Заальфельда, который путешествовал первым классом, и провел родственника посмотреть свою каюту.

В своем письме Пол Дэнби описал каюту Заальфельда, указав, что она большая как гостиная, с удобными диванами и электрическими вентиляторами.

Адольф Заальфельд следовал в Америку, чтобы продемонстрировать свою коллекцию цветочных эфирных масел будущим клиентам. Во время катастрофы он спасся в третьей шлюпке, оставив на борту «Титаника» все вещи. В 1985 году подводные исследователи нашли в обломках корабля его кожаную сумку с образцами эфирных масел. Стоит отметить, что существует проект современных парфюмеров по воссозданию коллекции Заальфельда, утонувшей с «Титаником».

Впоследствии автор письма Пол Дэнби умер во время Второй мировой войны в лагере смерти Собибор в Польше. Письмо на аукцион выставлено его внуками.

Письмо на именном бланке «Титаника» было написано на немецком языке. Его оценивают в 21 тыс. долларов.