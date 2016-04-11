Волгоград, 11 апреля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Первый матч четвертьфинала Кубка МОА «Черноземье» оказался неудачным для ФК «Ростов-Волгоград». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе команды 11 апреля, волгоградские футболисты не смогли противостоять дублю местного «Локомотива».

bankoboev.ru У ворот

В своей первой кубковой встрече, которая состоялась 9 апреля, подопечные тренера Льва Иванова, несмотря на то, что имели огромное игровое преимущество, не смогли реализовать ни одного из десятка голевых моментов, и пропустили единственный мяч. Хозяева поединка, ещё до начала сезона усилившие команду семью игроками основного состава, точно пробили один из трех своих ударов по воротам. На 82-й минуте отличился Ткачев. Ворота соперника же так и остались нераспечатанными.

Итогом матча «Ротор-Волгоград» — «Локомотив-д» (Лиски) стал обидный для волгоградцев счет 0:1.

Ответный матч четвертьфинала пройдет там же в Лисках 16 апреля.