Токио, 11 апреля, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Переговоры Японии и России о принадлежности южных Курил и заключении мирного договора между государствами будут продолжены, об этом заявила министр по делам Окинавы и «северных территорий» Аико Симадзири.

defencerussia.wordpress.com Курилы

«Мне очень бы хотелось, чтобы четыре острова были возвращены. Мы твердо намерены продолжать переговоры и хотели бы разрешить проблему принадлежности (островов) и заключить мирный договор», — сказала Симадзири во время посещения острова Хоккайдо, передают «Вести».

Напомним, что «северными территориями» в Японии называют острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и островную группу Хабомаи. Территориальный спор между двумя государствами о принадлежности островов не разрешен с момента окончания Второй мировой войны. По мнению российской стороны, южные Курилы входят в состав РФ законно, однако Япония оспаривает этот факт. Спор о принадлежности южных Курил является препятствием для заключения между двумя государствами мирного договора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что заключение мирного договора с Японией неравнозначно решению территориального вопроса между двумя странами. Однако японская сторона назвала такую позицию неприемлемой.

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