Токио, 11 апреля, 2016, 07:39 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри стал 11 апреля первым главой дипломатического ведомства США, который посетил мемориал жертв ядерной бомбардировки Хиросимы, сообщает France Press.

state.gov Джон Керри во время официального визита в Японию

Визит Керри состоялся в рамках проходящего в городе, подвергнувшемся первой в мире ядерной бомбардировке, саммита глав МИД стран «Большой семерки». Несмотря на ожидания многих наблюдателей, что в ходе визита главы дипломатии США будут принесены официальные извинения за бомбардировку, жертвами которой стали 140 тыс. человек, как отметил источник в Государственном департамента, речь об извинении со стороны Вашингтона не идет.

Керри и другие официальные лица Вашингтона также отметили, что целью визита является укрепление отношений между Вашингтон и Токио.

«Мой визит в Хиросиму имеет огромное, особое значение для демонстрации силы наших отношений и того пути, который мы прошли со времен войны», — заявил глава Государственного департамента своему коллеге, министру иностранных дел Японии Фумио Кисида. «Мы обратимся мысленно к прошлому и почтим память погибших, (однако) визит направлен не на прошлое, но на настоящее и будущее», — добавил он.

В свою очередь, один из сотрудников Государственного департамента, который просил не называть его имени, отметил, что Керри не пойдет на официальное извинение.

«Если вы спрашиваете, прибыл ли государственный секретарь в Хиросиму, чтобы принести извинения, то ответ будет отрицательным», — подчеркнул он.