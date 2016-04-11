Москва, 11 апреля, 2016, 07:24 — ИА Регнум. Экс-глава службы безопасности олигарха Бориса Березовского Сергей Соколов передал журналистам ВГТРК документы о сотрудничестве главы фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального с Уильямом Браудером — агентом MI6 под псевдонимом Соломон, сообщают «Вести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

В фильме программы «Специальный корреспондент» говорится, что Соколов привез в Москву около 60 серверов, «на которых собрано огромное количество переписки и документов». «И есть абсолютные доказательства их связи и их деятельности, что бы сейчас ни сказал Навальный, что бы сейчас ни сказал Браудер», — сказал Соколов.

По его данным, Навальный согласился на конфиденциальное сотрудничество с британской разведкой 23 декабря 2007 года, ему был присвоен псевдоним Фридом (Freedom). Задачей оппозиционера был подрыв действующего конституционного строя в России, для чего была запущена спецоперация «Дождь».

Из документов следует, что сооснователь фонда Hermitage Capital Браудер предложил Навальному информацию о крупных российских компаниях (ВТБ, «Газпром», «Роснефть», Сбербанк и другие) в обмен на начало сотрудничества.

На первый план спецоперации Навальному, по данным журналистов, было выделено «100 миллионов руб.», 7 млн из которых ему было передано через лицо «из Московской Хельсинкской группы». Кроме того, оппозиционер получил $300 тыс. на «программу поддержки «списка Магнитского» в социальных сетях». Финансирование деятельности Навального велось через банкира Владимира Ашуркова.

Глава Hermitage Capital рекомендует российскому коллеге быть осторожнее с политической деятельностью. Называя шаг в политику «следующим этапом», Браудер советует Навальному избегать организации протестов, действовать только в рамках «освещения и наблюдения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный является фигурантом сразу нескольких уголовных дел о коррупции. Он отбывает два условных срока и должен выплатить несколько миллионов компенсации.