Вашингтон, 11 апреля, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Финальный поединок турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне между Еленой Весниной и Слоан Стивенс завершился победой Стивенс, сообщает «Чемпионат».

volvocaropen.com Елена Веснина

Матч закончился со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная под седьмым номером, выиграла четвертый турнир WTA в карьере и третий в сезоне, а также приз в 128 тысяч долларов и 470 очков личного рейтинга.

Российская спортсменка Елена Веснина добавила к рейтингу 305 очков и получит приз в размере 68 тысяч долларов. Она поднялась с 85-го на 51-е место в рейтинге WTA после выхода в финал турнира в Чарльстоне.