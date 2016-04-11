Барнаул, 11 апреля, 2016, 07:13 — ИА Регнум. Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка ЧП, произошедшего накануне, 10 апреля, около 10 часов вечера в Барнаульском зоопарке.

официальный сайт Барнаульского зоопарка Девочку-подростка, проникшую в барнаульский зоопарк, покусал амурский тигр

Предварительно установлено, что две несовершеннолетние девочки самовольно проникли на территорию закрытого для посетителей зоопарка «Лесная сказка» в Индустриальном районе Барнаула. Одна из них перелезла через ограждение у клетки с тигром. В результате животное ухватило несовершеннолетнюю за ноги. Ее спасли проходившие мимо граждане, которым удалось отвлечь хищника и оттащить ребенка от клетки», — говорится в официальном сообщении СУ СК по Алтайскому краю.

В результате нападения хищника подросток — 13-летняя девочка — получила рваные раны ног и была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

В ходе проверки следственным органам предстоит дать правовую оценку действиям сотрудников зоопарка, допустивших присутствие в нерабочее время посторонних людей на территории организации.

До недавнего времени в барнаульском зоопарке обитали два амурских тигра: четырехлетняя самка Багира и двухлетний Шерхан. Как сообщил ИД «Алтапресс» директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, напало на девочку животное по кличке Лотос, которое совсем недавно прибыло в Барнаул из зоопарка Северска в рамках обмена животными. Это взрослое животное, которому уже 9 лет.

Вопрос, как девочки оказались на территории зоопарка в нерабочее время и что они делали после 10 вечера в общественном месте, когда это запрещено законом, по словам Писарева, стоит адресовать родителям.

Также он отметил, что это не первый случай, когда животные в зоопарке наносят травмы посетителям, которые лезут к ним в клетку. Например, волк покусал пьяного мужчину, который приставал к нему.