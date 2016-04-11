Новосибирск, 11 апреля, 2016, 07:12 — ИА Регнум. В Новосибирске состоялся XII пленум обкома КПРФ, в ходе которого были названы кандидаты от партии на выборах в Государственную Думу, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении партии. В списке — действующие депутаты Госдумы Вера Ганзя и Александр Абалаков, депутат совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов и депутат законодательного собрания Андрей Жирнов. Возглавить региональный список предложено первому секретарю обкома компартии, мэру города Анатолию Локтю. Но окончательное официальное решение по «первому номеру» регионального партсписка будет принимать ЦК КПРФ.

Новосибирской региональное отделение КПРФ Новосибирские коммунисты определились с кандидатами на выборах в Госдуму

«Рассматриваются разные варианты тактического поведения в ходе избирательной кампании, в том числе и объединение нашей области с Томской областью. Это позволит объединить наши усилия для достижения эффективного результата. Решение окончательное будет принимать ЦК КПРФ, но по федеральному закону, каждая партия имеет право принимать подобное решение», — заявил Анатолий Локоть.

Мэр Новосибирска напомнил о том, зачем же коммунисты идут на выборы, и что они хотят решать на федеральном уровне. «В первую очередь, это увеличение финансирования, субсидий на строительство и ремонт дорог. Эта важнейшая проблема. Второе, это продолжение строительства метро, без федеральных средств это сделать невозможно. Также это строительство школ и развитие социальной сферы, поддержка и лоббирование интересов новосибирцев. И все это помимо десяти пунктов Геннадия Зюганова. С этими конкретными вопросами наша команда идет на выборы», — сказал градоначальник.

Второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов отметил, что новосибирские коммунисты готовы к избирательной кампании. «Выборы в Госдуму являются логическим продолжением кампании в местные органы власти, которая завершилась в конце прошлого года. Наши кандидаты чувствуют себя уверено, мы имеем неплохие перспективы. Это подтверждают опросы общественного мнения. Я надеюсь, что эти выборы продемонстрируют те высокие позиции, которые занимает наша партия в Новосибирске, области и на федеральном уровне», — подчеркнул Сулейманов.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что выборы в Государственную Думу назначены на сентябрь 2016 года. Впервые с 2003 года они пройдут по смешанной системе: половина парламента будет избрана по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. В Новосибирской области сформировано четыре округа — Новосибирский, Центральный, Искитимский и Барабинский.