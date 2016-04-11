Пекин, 11 апреля, 2016, 06:20 — ИА Регнум. Британский концерн Jaguar Land Rover (JLR) и немецкий производитель BMW сообщают об отзыве своих автомобилей, произведенных в КНР. Jaguar Land Rover отзывает 36,415 автомобилей, BMW заменит подушки безопасности в 3115 седанах.

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Главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантина КНР сообщает, что рекордное количество автомобилей марки Jaguar будет отозвано из-за конструктивного недостатка в трансмиссии, пишет «Тайпин цичэ».

Британские инженеры выявили, что при определенных условиях эксплуатации седанов Jaguar XJ и XF могут быть повреждены винтовые болты в коробке переключения передач. С 1 июля владельцам указанных моделей, произведенных в период с 29 марта 2012 г. по 6 октября 2015 г. на территории КНР, необходимо обратиться к официальным дилерам.

Британский концерн BMW отзывает 3115 автомобилей BMW 7 series из-за проблем с подушками безопасности. Автомобили были ввезены в КНР в период с 24 июня 2015 г. по 11 декабря 2015 г.

Представители BMW сообщили, что с 1 мая все владельцы BMW 7 series могут бесплатно заменить подушки безопасности у официальных дилеров BMW.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, японский автопроизводитель Subaru отзывает ряд моделей своих автомобилей, импортированных в Китай, из-за конструктивного недостатка впускного коллектора турбонагнеталеля в двигателе.