Вашингтон, 11 апреля, 2016, 06:11 — ИА Регнум. По итогам народного интернет-голосования ежегодная главная премия MTV Movie Awards была вручена киноленте «Звездные войны: Пробуждение силы», режиссером которой выступил Джей Джей Абрамс. 25 церемонию вручения наград транслирует телеканал MTV.

Звездные войны Пробуждение силы. MTV Movie Awards

Картина Абрамса вырвала золотой стакан попкорна (так выглядит главная награда MTV Movie Awards) у таких фильмов как «Крид: наследие Рокки», «Мстители: эра Альтрона», «Мир Юрского периода», «Голос улиц» и «Дедупул». А лучшим экранным злодеем признали Адама Драйвера из «Звездных войн».

Награду в категории «правдивая история» завоевала лента «Голос улиц». В эту номинацию организаторы также вкючили «Джой», «Защитника», «Игру на понижение» «Стива Джобса» и «Выжившего».

Отличилась также картина «Безумный Макс: Дорога ярости». Шарлиз Терон, которая исполнила роль одной из главных героинь, получила награду как лучшая актриса 2015 года. Терон посвятила свой приз дочери и всем женщинам, которые борются за свое место под солнцем.

Актриса обошла Алисию Викандер, Дэйзи Ридли, Дженнифер Лоуренс и других. Однако Лоуренс все же получила премию за «Голодные игры», а именно, в категории «лучший герой». Леонардо Ди Каприо, получившему уже свой «Оскар» за «Выжившего», теперь за работу в той же картине также стал обладателем золотого попкорна.