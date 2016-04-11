«Звездные войны: Пробуждение силы» получили главную премию MTV Movie Awards
Вашингтон, 11 апреля, 2016, 06:11 — ИА Регнум. По итогам народного интернет-голосования ежегодная главная премия MTV Movie Awards была вручена киноленте «Звездные войны: Пробуждение силы», режиссером которой выступил Джей Джей Абрамс. 25 церемонию вручения наград транслирует телеканал MTV.
Картина Абрамса вырвала золотой стакан попкорна (так выглядит главная награда MTV Movie Awards) у таких фильмов как «Крид: наследие Рокки», «Мстители: эра Альтрона», «Мир Юрского периода», «Голос улиц» и «Дедупул». А лучшим экранным злодеем признали Адама Драйвера из «Звездных войн».
Награду в категории «правдивая история» завоевала лента «Голос улиц». В эту номинацию организаторы также вкючили «Джой», «Защитника», «Игру на понижение» «Стива Джобса» и «Выжившего».
Отличилась также картина «Безумный Макс: Дорога ярости». Шарлиз Терон, которая исполнила роль одной из главных героинь, получила награду как лучшая актриса 2015 года. Терон посвятила свой приз дочери и всем женщинам, которые борются за свое место под солнцем.
Актриса обошла Алисию Викандер, Дэйзи Ридли, Дженнифер Лоуренс и других. Однако Лоуренс все же получила премию за «Голодные игры», а именно, в категории «лучший герой». Леонардо Ди Каприо, получившему уже свой «Оскар» за «Выжившего», теперь за работу в той же картине также стал обладателем золотого попкорна.