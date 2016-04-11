Владивосток, 11 апреля, 2016, 06:26 — ИА Регнум. В Приморье за три месяца 2016 года значительней всего подорожала плодоовощная продукция и фрукты. Если цена на морковь возросла на 11,2%, то стоимость винограда поднялась на 17,2, а бананов — на все 26,6%. На фоне этого произошло удорожание минимального набора продуктов питания, в конце марта его оценили в 5 172,2 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

lookw.ru Овощи. Фрукты

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Как сообщало ИА REGNUM, самыми высокими цены на продукты питания остаются на Чукотке. Обед в Великий пост здесь оказался дорогим удовольствием, так как приготовление обычных блюд семье из четверых человек обходится в 1 013 рублей. Наиболее бюджетные условия созданы в Еврейской автономной области — 477 рублей. В Приморском крае эта планка превышена до 500 рублей.

Согласно последним данным Приморскстата, индекс цен на продовольственные товары в марте 2016 года составил 101,8%. За три месяца более всего возросли цены на плодоовощную продукцию — 10,2%. В этом разрезе рост пришёлся на морковь, которая подорожала на 11,2%, а также на свежие помидоры, капусту и чеснок — до 1,3 раза.

Из фруктов заметней всего увеличилась цена на виноград и бананы — 17,2% и 26,6% соответственно. Кроме того подорожали на 5,2% — 7,4% яблоки, груши и лимоны.

В линейке рыбопродуктов стоимость на 2,3% — 2,6% поднялась среди солёных и копчёных деликатесных продуктов из рыбы и рыбных пресервов. Филе сельди и другой рыбы подорожало до 4%, а живая рыба и натуральные консервы — до 6,6%.

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За три месяца 2016 года был зарегистрирован прирост цен на сахар, который составил 5,9%. Молочка подорожала на 3,3%, а стоимость сыров взлетела на 3,4%. Подорожал даже чёрный перец — на 6,6%, а также говяжья печень — на 7,3%.

Таким образом, стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, составила на конце марта 5 172,2 рублей при росте на 1,9% по сравнению с декабрём 2015 года.

Отметим, что пять регионов Дальнего Востока попали в первую десятку субъектов России, сформированную на основании самой высокой цены за килограмм мяса. На Чукотке, которая заняла первое место, килограмм говядины стоит 577 рублей. На Сахалине — 425,57 рублей, в Хабаровском крае — 421,59 рублей. На пятой позиции находится Якутия с 416,80 рублями. Колыма — 401,21 рубль и Приморье — 382,05 рубля.