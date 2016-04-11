Гуанчжоу, Китай, 11 апреля, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Власти провинции Гуандун сообщили о новом зарегистрированном случае заболевания лихорадкой Зика. Общее количество зараженных вирусом Зика пациентов в провинции достигло 11 человек.

medcitynews.com Комары — разносчики вируса Зика

По сообщению Комиссии здравоохранения и планирования семьи провинции Гуандун, вирус Зика был обнаружен в крови 7-летней гражданки Венесуэлы, проживающей в Эньпине, пишет «Чжунго жибао».

Родители девочки сообщили, что их дочь недавно вернулась из Венесуэлы, где она гостила у родственников.

В настоящий момент девочка находится под наблюдением врачей. Ее состояние здоровья оценивается как стабильное. Результаты тестов показали, что родственники ребенка не заражены вирусом Зика.

Главными симптомами вируса Зика являются боли в мышцах, повышение температуры, сыпь и головные боли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте власти КНР приняли решение об ужесточении карантинных мер, принятых для предотвращения эпидемии лихорадки Зика в Китае.