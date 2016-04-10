Лондон, 11 апреля, 2016, 01:57 — ИА Регнум. Сегодня, 11 апреля, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступит в парламенте с заявлением насчет «панамских бумаг». Об этом в минувшее воскресенье, 10 апреля, сообщило информационное агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кэмерон

Британский политик во время своего выступления, как планируется, расскажет о намерениях правительства страны по поводу расследования офшорного скандала. Как отметили в канцелярии премьер-министра, речь может пойти и о создании специальной рабочей группы по расследованию этого дела.

Помимо этого, Дэвид Кэмерон, конечно, затронет и свою косвенную причастность к офшорным скандалам. 7 апреля после заявление о своей непричастности к Blairmore Holdings политик все-таки признался в том, что имел в своем распоряжении акции компании, однако продал их еще до того, как стал премьер-министром страны. Также чтобы доказать необоснованность обвинений в свой адрес по поводу связи с Blairmore Holdings, Кэмерон 10 апреля опубликовал свою декларацию о доходах за последние шесть лет.

Напомним, 10 апреля сообщалось о том, что в Соединенном Королевстве будет организована рабочая группа по расследованию данных в «панамских документах». По словам британского премьера, страна находилась на передовой международных усилий по борьбе с агрессивным уходом от уплаты налогов, с сокрытием доходов, однако теперь рабочая группа из экспертов будут бороться с правонарушителями еще лучше. Новой структурой будет управлять Служба Ее Величества по налогам и таможенным сборам и национальное агентство по борьбе с преступностью.