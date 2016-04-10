Краснодар, 10 апреля, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче 23-го тура чемпионата России. Встреча, состоявшаяся 10 апреля в Краснодаре, завершилась со счетом 6:0.

fckrasnodar.ru Игроки ФК «Краснодар»

Героем встречи стал нападающий сборной России Федор Смолов, оформивший покер. Еще по одному голу в составе победителей забили Одил Ахмедов и Вандерсон.

Благодаря этой победе «Краснодар» (40 очков) вышел на пятое место в турнирной таблице российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ).

Премьер-лига. 23-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Урал» (Екатеринбург) — 6:0.