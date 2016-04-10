Москва, 10 апреля, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ — отреагировала на сообщения об отставке премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

pixabay.com За пределами Земли

«…Неужели дата внесения в Раду предложения об отставке — 12 апреля — выбрана неслучайно, и земные широты стали узки председателю правительства Украины Арсению Яценюку, решившему поставить перед собой задачи космического масштаба?» — так Захарова отреагировала в Facebook на слова украинского премьера: «С сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия главы правительства».

Напомним, что 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что сложил свои полномочия.

Также он заявил, что без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.