Киев, 10 апреля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Украины может стать спикер Верховной рады Владимир Гройсман, считает депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Вадим Денисенко.

Steven13 Владимир Гройсман

«Я уверен на 99,9%, что новым премьером станет Гройсман», — передает его слова УНИАН. Денисенко также отметил, что в БПП будут голосовать за отставку Яценюка.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк ушел в отставку.

«С сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия главы правительства», — сказал он в эфире передачи «10 минут с премьер-министром», которая вышла на телеканале «Эспресо ТВ».

Яценюк также сообщил, что предложение о его отставке будет внесено в Верховную раду 12 апреля. Среди вещей, которыми он планирует заняться, он назвал контроль деятельности и функционирования парламентской коалиции, международную поддержку Украины и др. направления.

При этом Яценюк подчеркнул: несмотря на его решение, фракция партии «Народный фронт» в Верховной раде остается в коалиции.