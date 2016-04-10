Новым премьер-министром Украины на 99,9% станет Гройсман — депутат
Киев, 10 апреля, 2016, 18:56 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Украины может стать спикер Верховной рады Владимир Гройсман, считает депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП) Вадим Денисенко.
«Я уверен на 99,9%, что новым премьером станет Гройсман», — передает его слова УНИАН. Денисенко также отметил, что в БПП будут голосовать за отставку Яценюка.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Арсений Яценюк ушел в отставку.
«С сегодняшнего дня вижу свои задачи шире, чем полномочия главы правительства», — сказал он в эфире передачи «10 минут с премьер-министром», которая вышла на телеканале «Эспресо ТВ».
Яценюк также сообщил, что предложение о его отставке будет внесено в Верховную раду 12 апреля. Среди вещей, которыми он планирует заняться, он назвал контроль деятельности и функционирования парламентской коалиции, международную поддержку Украины и др. направления.
При этом Яценюк подчеркнул: несмотря на его решение, фракция партии «Народный фронт» в Верховной раде остается в коалиции.