Челябинск, 10 апреля, 2016, 18:46 — ИА Регнум. По факту крушения самолета Як-52 военно-следственный отдел Следственного комитета (СК) РФ по Челябинскому гарнизону возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть 2 человек), говорится в сообщении ведомства.

Alexey Martyishkin Як-52

По данным следствия, Як-52, принадлежащий Челябинскому аэроклубу «ДОСААФ России», во время выполнения учебно-тренировочного полета пропал с экранов радара. Позднее в 7 км от аэродрома было найдено место крушения самолета. В авиакатастрофе погибли пилот и курсант.

Военные следователи уже приступили к осмотру места ЧП.

По данным аэроклуба, крушение Як-52 унесло жизни начальника уральского аэроклуба ДОСААФ Виктора Илюхина и пилота-спортсмена Ларисы Скоба.

Как сообщало ИА REGNUM, Як-52 упал во время выполнения учебно-тренировочного полета в Челябинской области. По данным регионального управления МЧС РФ, в результате авиакатастрофы жертв и разрушений на земле нет.