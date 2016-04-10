Москва, 10 апреля, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Сергей Ролдугин — виолончелист, имя которого фигурировало в «панамских документах», рассказал, как и у кого просил деньги на инструменты для талантливых музыкантов.

Нищий, стоящий на коленях (фрагмент). Василий Суриков, 1887

«Мне очень приятно, что попало по мне. Здесь нечего ловить… Я все равно богаче — я владею талантами России!» — заявил он в эфире программы «Вести недели».

Когда были опубликованы «панамские документы», музыкант узнал о том, что он еще и миллиардер, но при этом отметил, что ранее просил миллиардеров поддержать культуру и Дом музыки.

«Я ходил и клянчил у всех, у кого мог, так как инструменты стоят дорого… А я только хотел, чтобы были самые лучшие инструменты, самые лучшие профессора, самые лучшие залы, — рассказал Ролдугин. — Все самое лучшее для наших российских ребят, для музыкантов. Это стоит безумных денег. И я ходил и просил».

Отмечается, что в какой-то момент меценаты предложили Ролдугину долю в бизнесе, чтобы «уже не клянчить, а иметь собственные деньги» на поддержку русской музыкальной школы.

«Работы мастеров Гварнери, Страдивари. Рояли Steinway. Я хочу подарить четыре инструмента образовательному центру детскому центру в Сочи… Рояль Fazioli, — продолжил Ролдугин. — Если перечисленное услышит специалист, он скажет: да, действительно, это бешеные деньги».

Он отметил, что благодаря своей системе поиска талантов он помогает сотням молодых музыкантов обрести «новую жизнь».

Напомним, 3 апреля Sueddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает издание, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам.

В списке, в частности, назывались имена граждан РФ, в их числе — виолончелист Сергей Ролдугин.