Смоленск, 10 апреля, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Память жертв крушения польского самолета Ту-154М, в результате которой погибли президент Польши Лех Качиньский, представители госвласти, военного ведомства, духовенства Польши, почтили сегодня, 10 апреля, в день шестой годовщины трагедии в Смоленске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

kremlin.ru Возложение венков к мемориальному знаку на месте авиакатастрофы

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в траурных мероприятиях приняли участие руководство Смоленской области, представители общественных организацией, с польской стороны — статс-секретарь канцелярии премьер-министра, уполномоченная правительства по вопросам международного диалога, руководитель Совета охраны памяти борьбы и мученичества Анна Мария Андерс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Российской Федерации Катажина Пэлчиньска-Налэнч, Посол Республики Польша в Белоруссии Конрад Павлик и другие официальные лица.

Основные мероприятия состоялись на аэродроме «Северный» — на месте крушения лайнера. К памятному камню, к установленному здесь, возложили венки и цветы. На месте трагедии состоялась экуменическая молитва, участники церемонии зажгли лампады.

В этот же день польская делегация посетила мемориальный комплекс «Катынь» и польское военное кладбище.

Польский «борт №1», на борту которого находился президент Польши и почти все высшее руководство государства, всего 88 человек, потерпел крушение 10 апреля 2010 года. Все пассажиры, а также восемь членов экипажа погибли.

Материалы расследования крушения Россия передала Варшаве еще в 2013 году, однако польская сторона до сих пор не поставила точку в этом деле. По мнению российских специалистов, к катастрофе привел непрофессионализм пилотов польского самолета. Польша неоднократно пыталась переложить вину на Россию. В марте этого года в Польше сменили группу прокуроров, занимавшуюся расследованием авиакатастрофы.