Москва, 10 апреля, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Павел Дацюк — российский хоккеист, нападающий «Детройт Ред Уингс» — объявил о завершении карьеры в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по окончании сезона, передает Detroit Free Press.

fhr.ru Павел Дацюк в России

«Скорее всего после завершения плей-офф НХЛ вернусь домой», — заявил он, отметив, что не собирается завершать карьеру.

«Думаю, что покину НХЛ… Вернусь в родной город, сейчас самое подходящее время», — добавил Дацюк.

Тема возможного ухода Дацюка из «Детройт Ред Уингс» активно обсуждалась неделей ранее.

Контракт 37-летнего хоккеиста с «Детройтом», за который он выступает с 2001 г., действует до конца сезона-2016/17. В России он выступал за «Спартак» (Екатеринбург), ЦСКА, «Динамо-Энергия» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Динамо» (Москва).

15 февраля Дацюк набрал 900 очко в НХЛ.