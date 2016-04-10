Калуга, 10 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум. 35 бегунов в три этапа приняли участие в ежегодном легкоатлетическом «космическом» сверхмарафоне «ГАГАРИН — КАЛУГА», который традиционно проходит по территории трех областей — Смоленской, Московской и Калужской.

kaluga24.tv Фото Смоленской народной газеты

Как сообщает 10 апреля корреспондент ИА REGNUM, трасса марафона была преодолена в три этапа: 8 апреля марафонцы стартовали в смоленском городе Гагарин. Затем пробежали 68 километров до подмосковного Можайска, а 9 апреля их уже ждала дистанция в 76 километров до калужской Медыни.

10 апреля, преодолев последний отрезок дистанции в 65 километров, марафонцы финишировали в Калуге у памятника Юрию Гагарину, установленному у входа в калужский государственным Музеем истории космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Протяженность сверхмарафона составила 209 километров и он был посвящен 55-й годовщине первого полета человека в космос.

Эстафетный сверхмарафон «ГАГАРИН — КАЛУГА» проводится ежегодно в течение 25 лет в преддверии Дня космонавтики. В нем принимают участие легкоатлеты ряда российских регионов. В этом году марафонцы разделились на группы и преодолевали дистанции по 5−10 километров, в зависимости от возраста участников.