Вашингтон, 10 апреля, 2016, 17:47 — ИА Регнум.

Через несколько миллиардов лет Солнце превратится в «Звезду смерти» и уничтожит Луну, говорится в докладе ученых Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Уорикского университета. Также будут полностью разрушены Меркурий и Венера. Такая же участь, вероятно, постигнет и Землю с Марсом. Полный текст исследования опубликован на сайте arXiv.org.

pixabay.com Луна

Астрономы изучили влияние на содержание тяжелых элементов в атмосфере белых карликов, в которые с течением времени превращаются звезды, подобные Солнцу, спутников вращающихся вокруг светил планет. Примерно четверть таких светил загрязнены фрагментами из вращающегося вокруг них диска, состоящего из осколков планетных тел.

По данным ученых, нужно порядка миллиона лет, чтобы космическое пространство вокруг белого карлика обросло фрагментами спутников и планет и сравнялось с массой, например, Плутона. Этот мусор, падая на звезду, приводит к изменению ее наблюдаемого спектра.

По мнению исследователей, спустя миллиарды лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит Меркурий, Венеру, кроме того, оно может поглотить и Землю с Марсом.