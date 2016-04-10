МИД: Россия — лидер в решении самых острых мировых проблем
Москва, 10 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Россия остается лидером в решении самых острых мировых проблем, несмотря на попытки ее изолировать, заявила 10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
При этом, по ее словам, очевидно, что произошёл «достаточно серьёзный откат в отношениях с западными странами».
«После 2-х лет открытого давления на рубеже 2015 и 2016 гг. именно Россия становится сопредседателем с США в Международной группе поддержки Сирии, — сказала Захарова журналистам, передает НТВ. — И именно с РФ, ее политикой связывают успех реализации мирного плана урегулирования».
Она отметила, что улучшение ситуации в Сирии имеет принципиальное значение для Москвы: «Попытки превращения этой страны в рассадник терроризма — это удар, в т.ч. по нам».