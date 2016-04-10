Москва, 10 апреля, 2016, 17:31 — ИА Регнум. Россия остается лидером в решении самых острых мировых проблем, несмотря на попытки ее изолировать, заявила 10 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

pixabay.com Россия

При этом, по ее словам, очевидно, что произошёл «достаточно серьёзный откат в отношениях с западными странами».

«После 2-х лет открытого давления на рубеже 2015 и 2016 гг. именно Россия становится сопредседателем с США в Международной группе поддержки Сирии, — сказала Захарова журналистам, передает НТВ. — И именно с РФ, ее политикой связывают успех реализации мирного плана урегулирования».

Она отметила, что улучшение ситуации в Сирии имеет принципиальное значение для Москвы: «Попытки превращения этой страны в рассадник терроризма — это удар, в т.ч. по нам».