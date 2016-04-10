Москва, 10 апреля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Столице России ждёт аномально тёплая погода до конца рабочей недели, заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В жаркий день. Константин Маковский, 1881

11 апреля в Москве будет до +13С из-за облачности, но даже это значение будет на 3−4 градуса выше нормы.

12 апреля станет еще теплее: выглянет яркое солнце. Воздух прогреется до +15С в тени днем и вплоть до 15 апреля будет держать эту отметку.

Осадки в целом на неделе будут обычным явлением — ясными будут только 12 и 13 апреля. При этом дожди ожидаются несильными и по-летнему тёплыми, они растопят остатки снега в лесу и на дачных участках.