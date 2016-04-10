Одесса, Украина, 10 апреля, 2016, 16:59 — ИА Регнум. 10 апреля в Одессе во время празднования 72-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков произошли потасовки. Пророссийские и проукраинские активисты устроили драку на Аллее Славы и на Куликовом Поле.

torange.biz Георгиевская лента

Конфликт начался во время возложения цветов к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы. Поводом стала георгиевская ленточка, надетая одним из представителей т.н. «Антимайдана». Участников драки разняли бойцы Нацгвардии Украины. По предварительным данным, задержано по одному участнику потасовки с каждой стороны.

Затем конфликт продолжился в районе Дома профсоюзов на Куликовом Поле. «Думская» отмечает, что на месте драки правоохранителями применялся слезоточивый газ.

10 апреля отмечается 72-я годовщина освобождения Одессы от фашистов.

10 апреля 1944 года Красная армия выбила из города остатки вражеских войск. В оккупации Одесса находилась более 900 дней.