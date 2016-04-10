Киев, 10 апреля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. 10 апреля Арсений Яценюк — премьер-министр Украины — заявил, что сложил свои полномочия.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сложение полномочий Яценюком

«Я принял решение сложить полномочия премьер-министра Украины… 12 апреля решение будет внесено в Верховную раду», — передает его слова «Украинская правда».

При этом он добавил, что видит «свои задачи шире, чем полномочия руководителя правительства». Также Яценюк заявил, что без нового правительства дестабилизация на Украине будет неизбежной.

Напомним, что провал 16 февраля голосования за отставку кабинета Яценюка спровоцировал политический кризис на Украине — коалиция в ВР фактически распалась, большинство фракций настаивают на отставке кабинета.