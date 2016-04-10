Челябинск, 10 апреля, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Два человека погибли 10 апреля при крушении учебного самолета Як-52 в районе аэродрома Калачево в Челябинской области.

pixabay.com Траурные свечи

По данным источника в экстренных службах, находившиеся на борту инструктор и курсант погибли. LifeNews добавляет, что жертвами авиакатастрофы стали начальник аэроклуба ДОСААФ Виктор Илюхин и пилот-спортсмен Лариса Скоба.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС РФ и следственно-оперативная группа.

По факту крушения спортивного самолета организована доследственная проверка в рамках наличия состава преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ «Нарушение правил полетов или подготовки к ним».

Как сообщили в центральном аппарате ДОСААФ, комиссия организации «выясняет обстоятельства гибели пилота и спортсменки, выполнявших учебно-тренировочный полет». Отмечается, что за штурвалом находился опытный пилот.

По данным регионального управления МЧС РФ, в результате падения легкомоторного самолета на земле жертв и разрушений нет.

К ликвидации последствий ЧП привлекались 36 человек и 11 единиц техники.