Брюссель, 10 апреля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. По данным прокуратуры Бельгии, террористы, которые совершили серию терактов в Брюсселе, изначально планировали свои террористические атаки провести во Франции, но их отпугнула активность французских спецслужб, резко возросшая после ноябрьской серии терактов в Париже. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Бельгии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист во Франции

Сообщается, что ряд элементов расследования, проводимого бельгийскими правоохранителями, показали, что террористическая группа планировала вновь совершить атаку во Франции. Однако, они испугались активности французских спецслужб и прогресса в расследовании ноябрьских терактов в Париже. В итоге они решили совершить серию терактов в Брюсселе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта, в Брюсселе прогремели три взрыва. Два из них произошли в международном аэропорту «Завентем», третий в вагоне брюссельского метро. По последним официальным данным погибли 32 человека, около 340 получили ранения.

В ноябрьских терактах в Париже погибли 130 человек, около 350 получили ранения. Тогда три террориста-смертника подорвали себя возле стадиона, где проходил футбольный матч между сборными германии и Франции. одновременно с этим террористы расстреливали людей на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. Также были взяты заложники посетители концертного зала Bataclan.