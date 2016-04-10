Атака брюссельских террористов первоначально планировалась во Франции
Брюссель, 10 апреля, 2016, 15:56 — ИА Регнум. По данным прокуратуры Бельгии, террористы, которые совершили серию терактов в Брюсселе, изначально планировали свои террористические атаки провести во Франции, но их отпугнула активность французских спецслужб, резко возросшая после ноябрьской серии терактов в Париже. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает пресс-служба федеральной прокуратуры Бельгии.
Сообщается, что ряд элементов расследования, проводимого бельгийскими правоохранителями, показали, что террористическая группа планировала вновь совершить атаку во Франции. Однако, они испугались активности французских спецслужб и прогресса в расследовании ноябрьских терактов в Париже. В итоге они решили совершить серию терактов в Брюсселе.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта, в Брюсселе прогремели три взрыва. Два из них произошли в международном аэропорту «Завентем», третий в вагоне брюссельского метро. По последним официальным данным погибли 32 человека, около 340 получили ранения.
В ноябрьских терактах в Париже погибли 130 человек, около 350 получили ранения. Тогда три террориста-смертника подорвали себя возле стадиона, где проходил футбольный матч между сборными германии и Франции. одновременно с этим террористы расстреливали людей на бульварах Шарон и Вольтер, на улице Фонтен-о-Руа и на улице Алибер. Также были взяты заложники посетители концертного зала Bataclan.