Детройт, США, 10 апреля, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Российский легионер, играющий за американский хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк заявил, что по окончании нынешнего сезона, он заканчивает свою карьеру в Национальной хоккейной лиге. Об этом сегодня, 10 апреля, пишет издание The Detroit Free Press.

redwings.nhl.com Павел Дацюк

Дацюк заявил, что хотел бы вернуться в Россию после завершения текущего сезона. Он подчеркнул, что хотел объявить об этом перед стартом серии плей-офф НХЛ, чтобы команда могла сконцентрироваться на игре, а также чтобы болельщики узнали об этом от него, а не из СМИ.

«Пока не знаю, завершу ли карьеру хоккеиста, но точно знаю, что карьера в НХЛ завершена», — сказал Дацюк.

Ранее детройтские СМИ уже сообщали, что Дацюк скорее всего вернется в Россию в 2016 году. Агент российского легионера Дэниэл Милстейн заявил, что до окончания сезона 2015/16 тема возвращения Дацюка на Родину обсуждаться не будет.

Напомним, Дацюк играет за «Детройт» всю свою карьеру в НХЛ. Этот хоккейный клуб выбрал российского хоккеиста в шестом раунде драфта 1998 года под общим 171-м номером. За 14 лет в НХЛ Дацюк сыграл 953 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 918 очков (314 шайб+604 результативные передачи). В турнирах за кубок Стэнли Дацюк сыграл 152 матча, набрав 113 очков (42 шайбы+71 передача).

Примечательно, что контракт Дацюка с «Детройтом» будет действовать ещё один сезон. Так как контракт был подписан после того, как Дацюку исполнилось 35 лет, клуб вынужден будет учитывать его под потолком зарплат.