Скопье, 10 апреля, 2016, 15:03 — ИА Регнум. Полиция Македонии применила против мигрантов слезоточивый газ на греческой границе. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает Reuters.

Badseed Слезоточивый газ

Сообщается, что на греко-македонской границе в районе города Идомени произошло столкновение мигрантов с македонской полицией. Группа из 100 мигрантов пыталась прорваться через границу, в ответ македонские полицейские применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В ответ мигранты принялись метать в македонскую полицию камни. При этом греческая полиция в столкновения не вмешивалась.

Стало известно, что накануне в лагере беженцев, расположенном недалеко от греко-македонской границы, прошли слухи, что граница будет открыта для прохода. Около 500 мигрантов вырвались из лагеря и направились к границе. Однако, когда мигранты увидели на границе полицейских, большинство из них решило вернуться в лагерь, а около сотни предприняли попытку прорыва. Смог ли кто-то из мигрантов прорваться в Македонию, неизвестно.

В настоящий момент в районе Идомени скопилось более 11 тысяч мигрантов.