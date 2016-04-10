Пятигорск, Ставропольский край, 10 апреля, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Мусульмане России выступают за укрепление солидарности со своими единоверцами на Ближнем Востоке для достижения межнационального и межконфессионального перемирия. Об этом заявил 10 апреля в Пятигорске (Ставропольский край) муфтий Духовного управления мусульман Ставропольского края Мухаммад Рахимов в рамках Международной конференции «Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке», передает корреспондент ИА REGNUM.

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Муфтий предостерег, что экстремизм в ближневосточном регионе может перекинуться и на нашу страну. А решительные действия России в Сирии спасают не только сирийский народ, но и весь мир от ужасов войны.

Он подчеркнул, что Россия не поддерживает ни одну из противоборствующих сторон гражданской войны в Сирии и не собирается навязывать сирийскому народу свое мнение. Российские мусульмане выступают за мирное разрешение конфликта.

«Мусульмане России выступают за укрепление солидарности со своими единоверцами на Ближнем Востоке, в поддержку их чаяний и законных прав, за мирное разрешение конфликтов, — заявил Рахимов.

«Мы готовы к расширению и укреплению контактов с мусульманскими и неправительственными организациями региона по линии «народной дипломатии», — добавил муфтий.

Он заявил, что мусульмане России «готовы помочь народам региона в преодолении существующих военных конфликтов, поделившись с ними своим аналогичным опытом российских мусульман, особенно в части, касающейся национального примирения, достигнутого в Чеченской Республике, являющейся в настоящее время самым мирным регионом России», — подчеркнул Рахимов.

В свою очередь, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев сообщил, что из конфликтов, подобных тому, что на Ближнем Востоке, необходимо сделать правильные выводы: «Те кто начинает войну знают, что убивать нельзя, что это большой грех. Но они воюют, потому что находятся те, кто выносит им Фету, разрешая это. Веское слово России на Ближнем Востоке дало понять всему миру, что Россия — против терроризма, против насилия».

Напомним, в Пятигорске 10 апреля начала работу пятидневная конференция «Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке». Ее цель — выразить солидарность уммы России с мусульманами Ближнего Востока в борьбе против терроризма, экстремизма, иностранного вмешательства. В работе конференции принимают участие более 150 авторитетных мусульманских богословов, идеологов ливанского и палестинского сопротивления, руководителей духовных управлений, представителей общественных организаций. Гости конференции посетят Чеченскую республику и Дагестан.

На открытии конференции 10 апреля мусульмане России, Ливана, Ирака, Йемена и Азербайджана приняли заявление в поддержку мира на Ближнем Востоке, в поддержку действий России на Ближнем Востоке и высказались против попыток Запада развернуть конфликты на Ближнем Востоке в русло межконфессионального сунитско-шиитского противостояния.