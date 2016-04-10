Москва, 10 апреля, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Бывший главный санитарный врач России, экс-глава Роспотребнадзора, нынешний помощник председателя правительства Российской Федерации Геннадий Онищенко выдвинул свою кандидатуру для участия в праймериз партии «Единая Россия» по Тушинскому одномандатному округу города Москвы. Об этом сегодня, 10 апреля, пишет «Российская газета».

rospotrebnadzor.ru Геннадий Онищенко

Сообщается, что Онищенко подал необходимый комплект документов для участия в праймериз «Единой России». Он заявил журналистам, что хочет завоевать доверие Тушинского одномандатного избирательного округа, в котором, по его словам, сосредоточен мощный научный, интеллектуальный потенциал.

Исполнительный комитет московского отделения «Единой Росси» должен принять решение о регистрации кандидата в течение пяти дней.

Ранее СМИ уже сообщали, что Онищенко будет баллотироваться в Госдуму от «Единой России». В Тушинский одномандатный округ №206 по Москве входят районы Митино, Строгино, Южное Тушино, Покровское-Стрешнево и Щукино. От партии «Яблоко» в этом округе будет баллотироваться оппозиционер Дмитрий Гудков, который ранее состоял в партии «Справедливая Россия».

Что касается Онищенко, то он известен своими эксцентричными заявлениями. К примеру, в интервью ВВС в середине февраля Онищенко заявил, что в распространении вируса Зика по планете виновата американская микробиологическая лаборатория, которая расположена в 100 километрах от побережья Абхазии.

Онищенко долгое время занимал пост главного санитарного врача Российской Федерации (с 1996 по 2013 годы), также он руководил Роспотребнадзором (с 2004 по 2013 годы). Ходили слухи, что в отставку Онищенко был отправлен из-за «проблемы управляемости».

В феврале этого года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев объявил Онищенко выговор за нарушение пункта 14 статьи 18 закона о государственной службе. В этом пункте сказано, что гражданский служащий обязан «соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации».