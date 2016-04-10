Сильное землетрясение произошло на севере Пакистана
Исламабад, 10 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Сильное землетрясение произошло в Пакистане. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает телеканал NDTV.
Martin Luff
Последствия землетрясения
Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился недалеко от столицы пакистана Исламабада. Землетрясение ощущалось также в северных районах Индии и восточных районах Афганистана.
По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера.
Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.