Исламабад, 10 апреля, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Сильное землетрясение произошло в Пакистане. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает телеканал NDTV.

Martin Luff Последствия землетрясения

Сообщается, что эпицентр подземных толчков находился недалеко от столицы пакистана Исламабада. Землетрясение ощущалось также в северных районах Индии и восточных районах Афганистана.

По предварительным данным, магнитуда землетрясения составила 6,8 балла по шкале Рихтера.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала.