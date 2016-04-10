Челябинск, 10 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. В Челябинской области рухнул двухместный самолет Як-52, выполнявший учебно-тренировочный полет. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщают местные СМИ.

Yakkes Foundation Як-52

Сообщается, что двухместный Як-52, который ранее пропал с экранов радаров, упал в Челябинской области недалеко от аэропорта «Баландино».

Уточняется, что воздушное судно было обнаружено спустя 20 минут после исчезновения с экранов радаров. Самолет упал в восьми километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Баландино».

Як-52 полностью разрушен. Два человека, находившиеся в самолете, погибли Причина крушения пока неизвестна.