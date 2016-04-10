Пятигорск, Ставропольский край, 10 апреля, 2016, 14:02 — ИА Регнум.



dumrf.ru Мусульмане

Мусульмане России, Ливана, Ирака, Йемена и Азербайджана поддерживают действия России на Ближнем Востоке и выступают за мир и стабильность в этом регионе. Эта позиция отражена в принятом 10 апреля в Пятигорске (Ставропольский край) итоговом заявлении Международной конференции «Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, представители мусульманских религиозных и неправительственных организаций России, Ливана, Ирака, Йемена и Азербайджана, выражаем свою твердую приверженность к миру и установлению стабильности на Ближнем Востоке в соответствии с чаяниями народов этого региона мира, как это предписывает Коран и Сунна Пророка», — говорится в заявлении мусульман.

«Последние 13 лет, начиная с американской агрессии в Ираке, стали временем величайшего бедствия для народов региона», — считают участники конференции. Мусульмане заявляют, что земля Сирии стала настоящим питомником для джихадистов, а террористические организации стали врагами всего человечества, уничтожают людей всех верований и религий.

Участники встречи высоко оценили роль России в разрешении сирийского кризиса. По мнению мусульман, без усилий российских Военно-космических сил переговоры между сторонами конфликта были бы невозможны. Они поддержали позицию России на Ближнем Востоке о недопустимости насильственной смены извне легитимных правительств и политических режимов.

Мусульмане категорически не согласны с попытками Запада и отдельных кругов на Ближнем Востоке развернуть имеющиеся конфликты в русло межконфессионального суннитско-шиитского противостояния. Они высказали приверженность Амманской декларации 2004 года о мире между суннитами и шиитами и недопустимости такфира по отношению к правоверным мусульманам.

Отметим, что сегодня в Пятигорске начала работу пятидневная конференция «Мусульмане России за мир и выход из кризиса на Ближнем Востоке». Ее цель — выразить солидарность уммы России с мусульманами Ближнего Востока в борьбе против терроризма, экстремизма, иностранного вмешательства; выработать консолидированную позицию участников форума по поддержке действий России в Сирии; укрепить узы дружбы и сотрудничества с умеренными мусульманами Ближнего Востока в противодействии идеологии такфиризма и сектантства.

Актуальность конференции продиктована непрекращающимися попытками Соединенных Штатов и их союзников по НАТО использовать псевдорелигиозную идеологию ИГИЛ и других террористических формирований для разжигания конфессиональных конфликтов и дестабилизации на Ближнем Востоке, а также в мусульманских регионах России и в СНГ; расколоть мусульманскую умму на суннитов и шиитов, арабов и курдов, сделав Россию стороной данного противостояния; дискредитировать усилия России, ее Военно-космических сил в борьбе с терроризмом в Сирии, а также инициативы Москвы, направленные на достижение сирийского урегулирования.

В работе международной конференции в Пятигорске принимают участие более 150 авторитетных мусульманских богословов, идеологов ливанского и палестинского сопротивления, руководителей духовных управлений, представителей общественных организаций, органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов.

Гости конференции посетят Чеченскую Республику и Дагестан. Участники форума побывают в мечетях, встретятся с молодежью, примут участие в коллективных намазах и зикрах, посетят мемориал первого президента Чечни Ахмата Кадырова в Грозном.