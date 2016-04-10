Дамаск, 10 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Сирийские вооруженные силы и Воздушно-космические силы Российской Федерации готовят совместную операцию по освобождению второго по величине сирийского города Алеппо. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил премьер-министр Сирийской Арабской Республики Ваиль Аль-Хальки во время встречи с российскими парламентариями в Дамаске.

mil.ru Российская авиация в Сирии

Глава сирийского правительства заявил, что идет интенсивная подготовка к штурму Алеппо, который частично контролируется террористами. Все вооруженные формировании, которые не присоединились или нарушают перемирие, будут блокированы.

Аль-Хальки подчеркнул, что в случае успешной операции по освобождению Алеппо, можно будет начать продвижение на осажденный Дейр-эз-Зор.

Наземную фазу операции будет проводить сирийская армия. ВКС РФ обеспечат поддержку с воздуха.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после вмешательства в сирийский конфликт России, армия Арабской республики смогла оправится от тяжелых поражений прошлых лет и перегруппироваться. Затем сирийские правительственные войска перешли в наступление и до сих пор удерживают стратегическую инициативу.