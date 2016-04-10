Симферополь, 10 апреля, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Власти Крыма считают, что батальон смертников «Аскер», который создается в Херсонской области Украины к северу от полуострова, ждет незавидная участь. Об этом сегодня, 10 апреля, заявил вице-премьер Крыма Руслан Бальбек, сообщают «РИА Новости».

Заструненный волк. Алексей Кившенко, 1891

Напомним, ранее стало известно, что один из лидеров незарегистрированной организации «Меджлис крымско-татарского народа», депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Джемилев заявил, что в Херсонской области на границе с Крымом будет дислоцирован некий «батальон смертников», который называется «Аскер». Этот батальон будет размещен там якобы для усиления охраны крымской границы.

Бальбек отметил, что заявление Джемилева о смертниках на границе с Крымом лишний раз подтверждает его приверженность к террористической идеологии.

«Этот человек отвергнут собственным народом и теперь стремится принести как можно больше зла своим бывшим соотечественникам на полуострове», — сказал Бальбек. Он подчеркнул, что батальон «Аскер» ждет незавидная участь, как и все предыдущие призрачные проекты Джемилева.

Напомним, Джемилев был одним из инициаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма, которые по сути провалились.

Джемилев и его окружение давно не были на полуострове, напомнил Бальбек. «Они давно не были в Крыму и, видимо, не знают, что здесь никто ни с кем ничего не делит — ни по идеологии, ни по религии, ни тем более по политическим убеждениям», — сказал вице-премьер. Он подчеркнул, что каждый гражданин Российской Федерации имеет свое мнение и государство это уважает.

Напомним, Джемилев покинул Крым после воссоединения полуострова с Россией. Он неоднократно делал заявления экстремистского характера, а также выступает против воссоединения Крыма с Россией. В 2014 году Джемилеву был запрещен въезд в Россию на пять лет.