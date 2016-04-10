Барнаул, 10 апреля, 2016, 12:54 — ИА Регнум.



группа «Политцех Алтая» в facebook Праймериз в Алтайском крае

Алтайские женщины живут дольше

Газета «Алтайская правда» 8 апреля опубликовала любопытные статистические данные о демографической ситуации в регионе: оказывается, женщины живут дольше мужчин.

По данным на 1 января 2015 года, в Алтайском крае проживало 2297 человек в возрасте 90 лет, из них 1893 женщины и только 404 мужчины. В возрасте 95 лет — 290 человек, из них 234 женщины. В возрасте 100 лет и более — 173 человека, из них 139 женщин.

Издание напомнило, что в 2004 году долгожительница из Заринска Пелагея Осиповна Закурдаева попала в Книгу рекордов Гиннесса как старейшая женщина в России. Она родилась 6 июня 1886 года и прожила до 118 лет.

«Когда Пелагее Осиповне было 114 лет, она еще ходила по магазинам. А в 2000 году пришла сама на выборы президента России. «Алтайская правда» была в гостях у бабушки-рекордсменки. На вопрос: «Как прожить до стольких лет?» — героиня ответила с юмором: «Реже заглядывать в паспорт!» Умерла долгожительница от гриппа в 2005 году. До своего 119-летия она не дожила всего два месяца», — вспоминает корреспондент Наталья Теплякова.

Кто станет главой Каменского района

Первые после мартовских выборов заседания Каменского райсобрания и Каменского горсовета назначены на 13 и 12 апреля. На сессиях будет избран председатель представительного органа, при этом справедливороссы предложат свои кандидатуры на эту должность. Кроме того, на первой сессии райсобрания будет объявлен конкурс на замещение должности главы Каменского района. Об этом 7 апреля сообщает газета «Каменске известия».

О том, что сессия городского совета Камня-на-Оби состоится 12 апреля, нам сообщил депутат горсовета от «Справедливой России» Василий Железовский. Он пояснил, что «Справедливая Россия» намерена предложить свою кандидатуру на пост председателя горсовета (он организует работу совета, возглавляет его, избирается из числа депутатов). При этом Железовский не исключил, что будет предложена именно его кандидатура.

Как уже сообщало ИА REGNUM, после мартовской победы кандидатов от «Справедливой России» в Каменском районе депутаты от этой партии составляют большинство и в том, и в другом представительном органе.

Итоговое заседание конкурсной комиссии, которая предложит депутатам районного собрания кандидатов в главы района, пока предполагается назначить на 7 июля — процедура приема и проверки документов достаточно длительная.

По данным «Каменский известий», справедливороссы намерены провести в главы района Федора Найдена, экс-мэра Камня-на-Оби, и Найден подтвердил, что будет подавать документы. Известно также, что на последней сессии районного собрания предыдущего созыва, на которой прежний глава районной администрации Виктор Штин подал в отставку в связи с состоянием здоровья, ряд депутатов предложили Штину тоже участвовать в конкурсе.

Отдел по борьбе с коррупцией

Губернатор Александр Карлин подписал указ №26 о создании в администрации Алтайского края отдела по борьбе с коррупцией. Об этом 4 апреля сообщила газета «Комсомольская правда» (Алтайский край).

Издание напоминает, что президент России своим указом поручил регионам создать органы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

«Президент страны поставил важные задачи по формированию отрицательного отношения к коррупции, усилению контроля за расходами лиц, замещающих государственные и муниципальные должности, должности государственной гражданской службы, обеспечению выполнения требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной гражданской службе, применению к лицам, нарушившим эти требования, мер юридической ответственности», — сказал замгубернатора Виталий Снесарь.

Ажиотажный праймериз и вторые дебаты

Алтайский региональный оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму и Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС) будет работать без выходных 9 и 10 апреля. Решение принято из-за большого числа желающих подать заявку, — сообщило 6 апреля ИА «Банкфакс».

Издание напоминает, что побороться за ресурс «партии власти» на выборах с Госдуму и АКЗС уже воспользовались политики, традиционно причисляемые к оппозиционным. Среди них член фракции РПР-ПАРНАС в Барнаульской гордуме Анатолий Вытоптов, его коллега из фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Аганов, член фракции СР в Заксобрании Алексей Разин, общественник Константин Емешин и другие. Причем наблюдатели довольно высоко оценивают шансы некоторых «пришлых» претендентов.

Депутат Барнаульской Думы от КПРФ заявился на праймериз «ЕР» «с чистой совестью», — под таким заголовком 8 апреля опубликовал статью ИД «Алтапресс». Речь идет о депутате Барнаульской городской Думы из фракции КПРФ Антоне Васильеве. Он намерен участвовать в праймериз по выборам в АКЗС по округу №8 (Мамонтовский, Романовский, Новичихинский и Поспелихинский районы).

В интервью депутат пояснил, что ему импонирует патриотический посыл, заявленный сегодня «ЕР» и поддерживаемый властью.

«Я отношу себя к консерваторам, и считаю, что в сегодняшней ситуации, это правильный курс. Второй важной причиной является то, что партия власти заинтересована в ротации кадров. В-третьих, получив опыт работы депутата Барнаульской городской Думы, я чувствую в себе силы и потребность глубже погрузиться в проблемы края — реализовать свой потенциал в правовой защите и помощи жителям региона, прикладывать профессиональные способности в деле законотворчества. Данное решение было для меня непростым. Но я чувствую, что сделал правильный выбор. И совесть моя абсолютно чиста», — цитирует слова Антона Васильева ИД «Алтапресс».

9 апреля в рамках праймериз состоялись вторые дебаты. Проходили они в Славгороде, Кандидаты обсуждали вопросы развития регионального туризма и особых экономических зон. «Участие приняло четыре кандидата праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму: директор ООО «Замок-плюс» Андрей Замороко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Лоор, руководитель отдела продаж ООО «АПК» Николай Петрик и индивидуальный предприниматель, депутат Славгородского заксобрания Ольга Токмакова», — информирует 9 апреля ИА «Амител».

По мнению корреспондента Александры Черданцевой, самым убедительным спикером был самый опытный участник — Иван Лоор. «В своей речи он говорил и о своих заслугах, и выстроенных отношениях со спикерами Совета Федерации и Госдумы, несколько раз вспоминал добрым словом президента РФ Владимира Путина и губернатора Алтайского края Александра Карлина, подчеркнул, что долгие годы работал в сфере сельского хозяйства», — отмечает корреспондент.

В ответе на вопросы об инвестиционной привлекательности, развитии сельского туризма в Славгородской зоне, привлечении туристов из других стран (на эти вопросы отвечали все участники) Андрей Замороко предложил создать бизнес-инкубатор для предпринимателей в сфере туризма, больше рассказывать о господдержке и возможностях по развитию бизнеса, улучшить качество дорожной сети.

«Выступления и ответы на вопросы были довольно простыми, без громких заявлений и призывов, вопросы кандидатов друг к другу были общими, не провокационными», — делает вывод ИА «Амител».

«Паровозы» алтайских «единороссов»

Член Совфеда от законодательной власти Алтайского края 61-летний Сергей Белоусов подал документы на праймериз «Единой России» по краевому партсписку: об этом со ссылкой на помощника Вадима Матиса 8 апреля сообщает ИА «Банкфакс». «Маститый политик придал веса состязанию за кресло в АКЗС (Алтайское краевое Законодательное Собрание/, — прим. ИА REGNUM ). По всей видимости, в ЕР озаботились наполнением списка статусными фигурами и в ближайшее время стоит ожидать, что в нем еще появятся известные персоны», — отмечает информагентство.

«Банкфакс» напоминает, что ранее документы на предварительное голосование сдал сам секретарь Алтайского реготделения ЕР Борис Трофимов.

Скончался гендиректор «Ротора» Владимир Коновалов

В Барнауле 7 апреля скоропостижно скончался генеральный директор ОАО АПЗ «Ротор», почетный гражданин Барнаула, почетный машиностроитель РФ, лауреат премии Алтайского края в области науки и техники Владимир Коновалов.

«По предварительным данным, Коновалов скончался от инфаркта», — передает 8 апреля сайт «БарнаулФМ».

Первый заместитель губернатора Алтайского края Сергей Локтев рассказал, что Владимир Коновалов сыграл очень важную роль в сохранении и развитии промышленности региона. Его слова 8 апреля приводит ИА «ПолитСибРу».

«На каких бы участках Владимир Викторович не трудился — он всегда добивался решения сложнейших задач. И когда это было связано с деятельностью Барнаульского котельного завода, и во время деятельности на посту заместителя главы администрации Алтайского края, когда в непростой период — с 1991 по 1996 год — он работал в качестве куратора промышленности. Он удержал, по сути, от развала промышленный комплекс Алтайского края — в этом его большая заслуга. Когда он трудился в качестве генерального директора компании «Алтайэнерго», тоже в непростые годы, Алтайский край был надежно обеспечен электрической энергией. Более 15 лет возглавляя завод «Ротор», он вывел его на передовые позиции среди предприятий оборонно-промышленного комплекса края. Сегодня это предприятие является одним из лучших в промышленном секторе нашей экономики. Владимир Викторович награжден государственными наградами, является почетным гражданином города Барнаула. Вечная память об этом уважаемом человеке останется в наших сердцах» — подчеркнул Сергей Локтев.

Жилье в Барнауле дешевеет

В марте цена на вторичное жилье в Барнауле упала до 45,84 тысяч рублей за квадратный метр. В последний раз такая стоимость была на рынке в авугсте 2012-го, а перед этих 8 лет назад — в мае 2008 года. Об этом 8 апреля сообщает сайт «Недвижимость Алтай».

Для сравнения приводятся такие данные: в минувшем феврале цена находилась на уровне 46,26 тысяч рублей.

«И хотя темпы падения немного замедлились, все равно с августа 2015-го (а именно с этого месяца наблюдается стабильное падение) недвижимость уже потеряла в цене более чем 3 500 рублей за квадрат. Барнаульская «вторичка» продолжает обваливаться, из-за затяжного экономического кризиса в стране, который негативно отразился на платежеспособности населения. Соответственно, люди откладывают покупку квартир, в связи с неуверенностью в завтрашнем дне, отсутствием стабильного дохода или его низким уровнем, высокой инфляцией и недоступностью ипотечного кредитования. Также на цены влияет и превышение предложения над спросом. Соответствующая динамика наблюдается абсолютно в каждом сегменте вторичного рынка недвижимости, больше всего подешевели трехкомнатные квартиры — с 46,6 до 45,5 тысяч рублей. Меньше всего — четырехкомнатные и жилье гостиничного типа», — отмечает сайт.

Медиафорум ОНФ

Генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин выступил в качестве одного из экспертов на Медиафоруме «Правда и справедливость», который ОНФ ежегодно проводит для независимых региональных СМИ. На тематической площадке говорили об опыте работы медиа в сети. Он особо подчеркнул одну из главных задач журналистики — ответить не на вопросы «что?», «где?», «когда?», а на вопрос «почему?», то есть не только обозначить проблему и сообщить, где и когда она произошла, а найти ответ — почему это случилось, — передает 6 апреля ИД «Алтапресс».

Издательство сообщает также, что отдельная большая и очень важная тема, волнующая все без исключения электронные СМИ, — это вопрос все более и более возрастающей роли социальных сетей в медиапространстве. Мнения насчет роли социальных сетей в формировании новых типов СМИ и медиа разделились — часть участников дискуссии стояли на той позиции, что соцсети — это «могильщики» сайтов СМИ. Другие участники считают, что соцсети — это наиболее доступный для прессы инструмент распространения своего контента.

ИД «Алтапресс» приводит также слова директора Фонда развития интернет-инициатив Кирилла Варламова: «Современный тренд — это «информационный фаст-фуд», когда мы видим в Интернете яркие заголовки, но в самом тексте под этими заголовками нет ничего достойного нашего внимания».

Война с паводком

Паводковая обстановка в Тальменке едва не вышла из-под контроля: об этом 8 апреля сообщили корреспонденты телепроекта «Наши новости».

На реке Чумыш образовалось несколько заторов, из-за которых вода могла подняться до критического уровня. К счастью, обошлось. Кое-где ледяная пробка рассосалась сама, в других местах использовали взрывчатку, — отмечали в своем сюжете тележурналисты.

По данным краевого МЧС, сохраняется вероятность осложнения паводковой ситуации вблизи Рубцовска и Заринска, а также нескольких населенных пунктов Тальмеского района вдоль реки Чумыш.

«В Солтонском районе по-прежнему несколько сел остаются без транспортного сообщения. Под воду ушли мосты и дороги. Местные жители отмечают, что подобная история происходит каждый год. Поэтому они приловчились передвигаться с берега на берег на лодках», — передают «Наши новости».

Изобретен энергогенератор для слабого ветра

В Михайловском районе в поля вышли тракторы, аккумуляторы которых заряжены энергией ветра. Движение воздуха превращается в тепло и свет, благодаря нехитрым установкам, которые энтузиасты собирают прямо в гаражах, — об этом 8 апреля сообщили корреспонденты программы «Вести-Алтай».

Ветряки изобретателя Игоря Лотца дают заряд при ветре в 3 и даже 2 метра в секунду. Его изделие освещает магазин в селе. А зимой ветряная мельница в хозяйстве Капелькина заряжает 40 аккумуляторов.